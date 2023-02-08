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Ирина Винер поддержала идею проведения «Игр сильнейших» с участием стран ШОС и БРИКС

Ирина Винер поддержала идею проведения «Игр сильнейших» с участием стран ШОС и БРИКС
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, председатель совета по здоровому образу жизни и спорту Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Ирина Винер поддержала инициативу проведения «Игр сильнейших» с участием стран ШОС, БРИКС и СНГ.

С подобной инициативой выступила Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла. Планируется, что соревнования на первом этапе пройдут осенью 2023 года и в 2024 году по нескольким видам спорта — это бокс, борьба, гимнастика, акробатический рок-н-ролл и танцевальный спорт.

«Сейчас очень важно искать новые форматы спортивных состязаний и активнее вовлекать в них спортсменов из стран ШОС, БРИКС, СНГ», — приводит слова Винер ТАСС.

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Заглавное фото: РИА Новости

Источник: ТАСС

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