Правительство Великобритании призывает лишить россиян права на участие в Олимпиаде-2024

Правительство Великобритании призвало запретить российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция), сообщает Sky News со ссылкой на официального представителя премьер-министра Риши Сунака.

«Мы и действительно многие другие страны имеем однозначную позицию по этому вопросу и хотим убедиться, что по-прежнему единогласны, и дать это ясно понять МОК», — приводит слова источника МОК.

Представитель чиновника отметил, что Сунака чётко выразил своё видение этой проблемы представителям Международного олимпийского комитета (МОК). Риши якобы считает, что, пока на Украине продолжается конфликт, к России должны относиться как к «стране-изгою».

Ранее британские СМИ сообщали, что Великобритания вряд ли будет бойкотировать ОИ-2024 в Париже в случае допуска российских и белорусских спортсменов.