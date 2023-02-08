Правительство Великобритании призывает лишить россиян права на участие в Олимпиаде-2024

Правительство Великобритании призвало запретить российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция), сообщает Sky News со ссылкой на официального представителя премьер-министра Риши Сунака.
«Мы и действительно многие другие страны имеем однозначную позицию по этому вопросу и хотим убедиться, что по-прежнему единогласны, и дать это ясно понять МОК», — приводит слова источника МОК.
Представитель чиновника отметил, что Сунака чётко выразил своё видение этой проблемы представителям Международного олимпийского комитета (МОК). Риши якобы считает, что, пока на Украине продолжается конфликт, к России должны относиться как к «стране-изгою».
Ранее британские СМИ сообщали, что Великобритания вряд ли будет бойкотировать ОИ-2024 в Париже в случае допуска российских и белорусских спортсменов.
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