22-летняя Ангелина Мельникова выложила свежее фото в откровенном наряде
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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова в своих социальных сетях опубликовала новый пост. 22-летняя девушка позирует в откровенном наряде, состоящем из корсета и пиджака.
Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ АНГЕЛИНЫ МЕЛЬНИКОВОЙ
Ангелина к своим годам успела завоевать золотые (2020), серебряные (2016), бронзовые (2020) медали Олимпийских игр, а также все виды медалей чемпионата мира и чемпионата Европы.
Напомним, в марте Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила спортсменов из России и Беларуси от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. В августе чемпионат Европы по спортивной гимнастике прошёл уже без наших спортсменов.
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