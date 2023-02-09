Волейболистка сборной Турции будет получать в калининградском «Локомотиве» € 450 тыс.
Поделиться
Волейболистка национальной команды Турции Эбрар Каракурт заключила контракт с калининградским «Локомотивом», сообщает Volleynews.it.
По информации источника, соглашение 23-летней спортсменки с российским клубом рассчитано на один год. Зарплата Каракурт в «Локомотиве» составит € 450 тыс.
Ранее Каракурт выступала за итальянский клуб «Новара». С 2018 года волейболистка вызывается в национальную команду Турции. В составе сборной Каракурт завоевала серебряные и бронзовые медали на чемпионатах Европы 2019 и 2021 годов, а также стала серебряным и бронзовым призёром Лиги наций (2018, 2021).
Калининградский «Локомотив» выиграл 15 из 18 матчей чемпионата России и занимает второе место в турнирной таблице.
Комментарии
- 9 февраля 2023
-
11:32
-
10:23
-
00:38
- 8 февраля 2023
-
22:28
-
20:41
-
20:21
-
15:39
-
15:38
-
15:32
-
14:37
-
13:57
-
13:29
-
10:58
-
10:51
-
09:34
- 7 февраля 2023
-
22:29
-
22:11
-
21:50
-
20:55
-
18:36
-
18:27
-
18:00
-
17:10
-
15:23
-
14:46
-
13:18
-
11:52
-
11:22
-
10:59
-
10:54
-
10:41
-
09:58
-
09:39
-
00:49
-
00:45
Партнерский контент