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Волейболистка сборной Турции будет получать в калининградском «Локомотиве» € 450 тыс.

Волейболистка сборной Турции будет получать в калининградском «Локомотиве» € 450 тыс.
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Волейболистка национальной команды Турции Эбрар Каракурт заключила контракт с калининградским «Локомотивом», сообщает Volleynews.it.

По информации источника, соглашение 23-летней спортсменки с российским клубом рассчитано на один год. Зарплата Каракурт в «Локомотиве» составит € 450 тыс.

Ранее Каракурт выступала за итальянский клуб «Новара». С 2018 года волейболистка вызывается в национальную команду Турции. В составе сборной Каракурт завоевала серебряные и бронзовые медали на чемпионатах Европы 2019 и 2021 годов, а также стала серебряным и бронзовым призёром Лиги наций (2018, 2021).

Калининградский «Локомотив» выиграл 15 из 18 матчей чемпионата России и занимает второе место в турнирной таблице.

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