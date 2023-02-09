Волейболистка сборной Турции будет получать в калининградском «Локомотиве» € 450 тыс.

Волейболистка национальной команды Турции Эбрар Каракурт заключила контракт с калининградским «Локомотивом», сообщает Volleynews.it.



По информации источника, соглашение 23-летней спортсменки с российским клубом рассчитано на один год. Зарплата Каракурт в «Локомотиве» составит € 450 тыс.



Ранее Каракурт выступала за итальянский клуб «Новара». С 2018 года волейболистка вызывается в национальную команду Турции. В составе сборной Каракурт завоевала серебряные и бронзовые медали на чемпионатах Европы 2019 и 2021 годов, а также стала серебряным и бронзовым призёром Лиги наций (2018, 2021).



Калининградский «Локомотив» выиграл 15 из 18 матчей чемпионата России и занимает второе место в турнирной таблице.