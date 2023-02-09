Эмманюэль Макрон: решение о допуске российских спортсменов на ОИ ожидается летом
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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) летом примет решение об участии российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже.
«Мы объяснили Зеленскому, что вопросы об участии спортсменов находятся в компетенции Международного олимпийского комитета. Принятые ими до сих пор решения касаются соревнований в ближайшие месяцы, но не охватывают олимпийский период. Решение о допуске российских спортсменов ожидается летом и будет зависеть от обстоятельств и развития событий в конфликте», — сказал Макрон.
Ранее мэр Парижа Анн Идальго заявила, что не желает видеть российскую делегацию на Олимпийских играх 2024 года в случае непрекращения конфликта с Украиной.
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