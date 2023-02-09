«Это нарушит Олимпийскую хартию». Бах — о возможном бойкоте ОИ-2024 из-за допуска россиян

Президент МОК Томас Бах высказался о давлении НОК Украины на другие страны бойкотировать Олимпийские игры 2024 года в Париже, если в них будут участвовать российские и белорусские спортсмены.
«Участие нейтральных спортсменов с российским или белорусским паспортом в Олимпийских играх в Париже 2024 года ещё даже не обсуждалось конкретно. Поэтому письма НОК Украины коллегам из других комитетов, международным федерациям, членам МОК и будущим олимпийским хозяевам, оказывающие давление на них в попытке публично повлиять на принятие решений, воспринимаются чрезвычайно прискорбно.
Каждый НОК несёт ответственность за соблюдение основополагающих принципов Олимпийской хартии. Бойкот нарушит её. Возможный допуск российских и белорусских атлетов на Олимпиаду основан на резолюции ООН о борьбе с дискриминацией в олимпийском движении», — приводит слова Баха Reuters.
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