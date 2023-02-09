На «Верхней базе» в Кисловодске произошёл пожар
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На многофункциональном спортивно-тренировочном комплексе «Верхняя база» произошёл пожар.
«Единственный в стране центр спортивной подготовки на высоте 1200 м. Круглый год здесь тренируются олимпийцы и сборные разных видов спорта. Лёгкая атлетика не исключение. Как бы смешно ни звучало, но горит бассейн. Символизм так и прёт», — сообщает телеграм-канал Shelgorn.
«Верхняя база» была построена в 2016 году. Это отдельно стоящее здание, соединённое крытым переходом со зданием легкоатлетического манежа, реабилитационно-восстановительного центра и гидротермального комплекса. База входит в федеральный центр «Юг-Спорт». Там занимаются дзюдоисты, борцы, представители тхэквондо и карате, настольного тенниса, фехтования и бокса.
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