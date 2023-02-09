Гроссмейстер Сергей Карякин — о киберспорте: за цифровым форматом признаю будущее

Российский гроссмейстер Сергей Карякин высказался о своём видении киберспорта в современном мире.

Карякин приехал на третьи Фиджитал-игры в Казани, чтобы презентовать фиджитал-шахматы.

«Вижу в этом будущее, потому что весь мир становится технологичным, шахматы не исключение. Уже давно развиты с онлайн стороны, очень много миллионов партий в день играется, это удобно. И если это использовать для обучения, то, конечно, это будет упрощать получение информации и достижение нужного результата. Поэтому я с радостью принял приглашение на ваши игры, прежде всего, чтобы презентовать фиджитал-шахматы.

Я считаю, что это будет идеальный вариант сочетания шахмат онлайн и оффлайн. Мне будет очень интересно презентовать подобный формат игры и самому в нём поучаствовать. Любопытно будет увидеть картинку 3D настоящего боя и двух шахматистов, передвигающих фигуры. Думаю, что это будет очень красиво. Они играют в обычные шахматы, а зрители видят 3D. Это абсолютно новый формат, мы его придумали специально под Игры будущего. Надеюсь, что мы сможем разработать и презентовать такой формат.

Киберспорт и обычный спорт в России сравнялись по популярности. Я, конечно, являюсь приверженцем традиционного спорта. Но и киберспорт имеет право на существование, там есть свои профессионалы. В целом с точки зрения пользы для человека я больше привык к обычному спорту. А за цифровым форматом я признаю будущее, хочется, чтобы шло какое-то обучение детей, а не просто какое-то нажимание на клавишу, а именно, чтобы дети получали от этого какую-то пользу. Наш проект призван дать детям возможность научиться играть в шахматы и прокачать свою логику и свои мозги.

Сам с удовольствием бы сыграл как в киберфутбол, так и в лазертаг, где сперва рубишься на PlayStation, а потом идёшь стреляешься на лазертаг, я обожаю эту игру. С удовольствием бы сыграл», – приводит слова Карякина «Татар-информ».