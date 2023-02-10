Испанская велогонщица погибла в результате аварии

19-летняя испанская велогонщица Эстела Домингес скончалась в результате аварии. Грузовик наехал на спортсменку во время её тренировки на трассе в Саламанке.

Водитель грузовика не увидел спортсменку из-за яркого солнца. На место аварии выехала мобильная реанимация, но врачи смогли лишь подтвердить смерть юной спортсменки, сообщает Marca со ссылкой на местные источники.

Домингес заняла седьмое место на прошедшем чемпионате Испании по велокроссу и считалась одной из перспективных велогонщиц. Эстела планировала связать свою жизнь с велоспортом и уже имела контракт с профессиональной командой Sopela.

Спортсменка была дочерью Хуана Карлоса Домингеса, выступавшего на профессиональном уровне с 1995 по 2006 год, в 2002 году он выиграл пролог веломногодневки «Джиро д'Италия».