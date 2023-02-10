Захарова: любая форма дискриминации несовместима с олимпийским движением

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российских спортсменов не допускают до международных соревнований, потому что видят в них серьёзных конкурентов.

«Россию хотят исключить из мирового спорта не по объективной причине, а только потому, что нас как конкурентов в честной борьбе там видеть не могут. Почему? Потому что каждый раз берём много медалей, показали, что являемся неотъемлемой частью мирового спорта. И спортсмены, и тренеры, и организаторы. Мы можем принимать у себя международные соревнования, можем участвовать в соревнованиях за рубежом, конкуренты не могут пережить этого. Часть международного сообщества пытается найти выход из ситуации путём выдавливания российских спортсменов.

Крупные соревнования не могут проводиться без российских спортсменов. Спорт всегда был объединяющей силой для спортсменов всего мира и любая форма дискриминации не совместима с олимпийским движением. Это подтверждают выводы экспертов Организации Объединённых Наций. Предложение Международного олимпийского комитета о допуске российских спортсменов поддержано подавляющим большинством членов олимпийского движения. Наша страна всегда последовательно отстаивала принципы, изложенные в Олимпийской хартии, прямо запрещающей любые формы дискриминации в отношении спортсменов. Никто не может быть ограничен в участии только по причине своего гражданства.

Мы видим, как правительства отдельных стран открыто вмешиваются в принятие решений международными спортивными федерациями, выставляя им политические условия о бойкоте игр. Мы убеждены, что это прямо противоречит Олимпийской хартии и направлено на дестабилизацию и разрушение олимпийской семьи. История показывает, что бойкоты никогда не достигают своих целей и в итоге приводят к наказанию нескольких поколений спортсменов. Не только тех, кто бойкотирует, а всех спортсменов, потому что спорт без честной конкуренции — не спорт», — сказала Захарова на брифинге.