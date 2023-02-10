Призёр чемпионата России гимнастка Минаева получила травму локтя

Серебряный призёр чемпионата России по спортивной гимнастике в личном многоборье Мария Минаева получила травму локтя на сборе национальной команды и вынуждена покинуть расположение сборной России.

«Маша, к сожалению, на этом сборе травмировалась на опорном прыжке, воткнулась локтем во время приземления. Сегодня она покинула базу, и чемпионат России, к сожалению, пройдёт без неё. К летнему кубку страны Маша, конечно, восстановится, но ей будет очень тяжело сразу конкурировать с другими девочками, которые сейчас вовсю тренируются. Очень хорошая гимнастка, обидно, что такое произошло», — цитирует ТАСС старшего тренера сборной России Валентину Родионенко.

Сбор мужской и женской национальных команд по спортивной гимнастике начался 5 февраля. Гимнасты готовятся к чемпионату страны, который пройдёт в Казани с 6 по 12 марта.