Супербоул — 2023: во сколько начало, где смотреть
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В ночь с 12 на 13 февраля мск состоится 57-й по счету Супербоул, финальный матч сезона Национальной футбольной лиги. Встречаются команды «Филадельфия Иглс» и «Канзас-Сити Чифс».
Матч начнётся в понедельник, 13 февраля, в 2:30 мск и продлится около четырёх часов. Посмотреть событие можно по подписке на GamePass на официальном сайте НФЛ.
В перерыве на шоу выступил поп-исполнительница Рианна, уже пять лет не выступавшая вживую. Рианну ждали в шоу Супербоула три года назад, но тогда она отказалась в знак солидарности с бывшим футболистом НФЛ Колином Каперником, запустившим моду преклонять колено во время исполнения национального гимна. Также в перерыве будут показаны эксклюзивные трейлеры ожидаемых фильмов.
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