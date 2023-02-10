35 стран объединились, чтобы не допустить Россию и Беларусь на ОИ-2024

Министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене заявила, что группа из 35 стран будет требовать недопуска российских и белорусских спортсменов к участию в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.
По словам министра, в список этих стран входят США, Германия, Франция, Великобритания и Япония. В то же время она отметила, что объединившимся странам для продвижения этого решения не потребуется бойкотировать соревнования.
«Мы движемся в направлении, в котором нам не нужен бойкот, потому что все страны единодушны», — приводит слова Шюгждинене Reuters.
Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Ранее МОК выступил с инициативой допустить российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе.
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