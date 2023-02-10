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Министр спорта Польши предложил объединить россиян и белорусов в команду беженцев

Министр спорта Польши предложил объединить россиян и белорусов в команду беженцев
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Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук предложил создать «сборную беженцев», в составе которой на Олимпийских играх — 2024 смогли бы выступать некоторые белорусские и российские спортсмены.

По его мнению, только этот вариант может позволить участвовать в Играх хотя бы кому-то из отстранённых спортсменов — тем, кого можно причислить к «диссидентам».

«Для Международного олимпийского комитета может стать компромиссом создание команды беженцев, в которую могли бы входить спортсмены русской и белорусской национальности, являющиеся диссидентами», — приводит слова Бортничука Reuters.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Ранее МОК выступил с инициативой допустить российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе.

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