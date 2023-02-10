Чехия выступила против бойкота Олимпиады-2024, но за недопуск на Игры россиян и белорусов

Глава МИД Чехии Ян Липавский после совещания с участием руководства Национального олимпийского комитета Чехии (НОК) и Национального спортагентства заявил, что Чехия не будет бойкотировать Олимпийские игры – 2024, а приложит все усилия для недопуска на них российских и белорусских спортсменов.

«Не думаю, что мы должны идти по пути каких-то бойкотов. Во время холодной войны Москва показала, что так не надо делать. У нас есть спортсмены, которые всю свою карьеру посвящают возможности участвовать в Олимпийских играх. И наша роль заключается не в том, чтобы запретить им это. Мы должны выступать за то, чтобы Олимпийские игры представляли олимпийские идеалы.

Олимпийские игры — это какая-то идея, какие-то идеалы, а российская сторона их полностью растоптала. Россия нарушила принцип олимпийского мира. 70 процентов российских спортсменов — военнослужащие», — приводит слова Липавского агентство СТК.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Ранее МОК выступил с инициативой допустить российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе.