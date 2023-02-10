«Нейтралитет невозможен. Это тупик». Норвежский министр — об участии россиян в ОИ-2024

Министр культуры и гендерного равенства Норвегии Анетт Треттебергстуен рассказала о том, что обсуждали на встрече министры спорта более 30 стран, прежде чем объединиться в позиции невозможности допуска российских и белорусских спортсменов на ОИ-2024.

«Странно и провокационно со стороны МОК снова играть с идеей о допуске российских спортсменов. В России нет разницы между спортом и политикой, там любое спортивное достижение — чистая пропаганда. Нейтралитет невозможен. Это тупик.

Несколько стран заявили, что, если МОК допустит россиян, это вызовет такую бурную реакцию, что они будут обсуждать бойкот. Этого никто не хочет, но теперь ответственность лежит на МОК.

Что сказала Франция? Они были немного осторожнее, чем мы, всё-таки у них Олимпиада. Они были согласны с нами, но также предостерегали от обсуждения бойкота. Пока рано об этом думать. Надеюсь, теперь МОК поймёт, с чем они играют с точки зрения эмоций и возможных реакций», — приводит слова Треттебергстуен VG.