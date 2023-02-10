Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене объяснила, почему досрочно завершает зимний сезон

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене после победы на московском легкоатлетическом турнире «Русская зима» приняла решение досрочно завершить зимний сезон.
Ласицкене выиграла «Русскую зиму» с результатом 1,91 метра, но решила не выступать на чемпионате России в помещении, который пройдёт в марте.
«После сегодняшнего старта у меня осталась определённая недосказанность. Не получилось всё сделать, хотя я очень хотела, болельщики поддерживали, да и конкуренция в секторе была. Но победа есть победа, хотя есть причины, которые меня тревожат. Я хочу ими заняться, поэтому пропускаю чемпионат России.
До этого старта очень далеко, три недели надо готовиться. Лучше я отдохну, займусь реабилитацией и потом целенаправленно буду готовиться к летнему сезону.
Имеющийся дискомфорт позволяет мне прыгать, но не на все сто процентов, как я могу. Мы идём на пропуск чемпионата России ради того, чтобы я чувствовала себя на тренировках и в секторе комфортно. Этот дискомфорт опять же позволяет прыгать, но в какой-то момент он может повернуть не туда, и нежелательно так спортсмену позволять себе рисковать», — приводит слова Ласицкене ТАСС.
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