МОК и олимпийское движение выделили $ 1 млн на помощь пострадавшим от землетрясения

После разрушительного землетрясения, которое недавно произошло в Турции и Сирии, Международный олимпийский комитет (МОК), Олимпийский совет Азии (ОСА), Европейские олимпийские комитеты (ЕОК) и Олимпийский фонд помощи беженцам (ORF) пожертвуют в общей сложности $ 1 млн на помощь пострадавшим.
МОК и ОСА выделят по $ 250 тыс., ЕОК выделит € 250 тыс., в то время как ORF выделит дополнительную сумму в размере $ 260 тыс. для немедленной чрезвычайной помощи местному населению и беженцам в Турции.
«С большой печалью узнали о трагической гибели людей и разрушениях, вызванных землетрясением, которое произошло в юго-восточном регионе Турции и Сирии. Я разговаривал с президентом НОК Турции и президентом НОК Сирии и услышал от них о воздействии землетрясения на многих членов олимпийского сообщества. К сожалению, среди пострадавших есть несколько спортсменов и членов олимпийского сообщества, в то время как многие другие потеряли свои дома, а спортивная инфраструктура была сильно повреждена», — приводит слова президента МОК Томаса Баха пресс-служба организации.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло на юго-востоке Турции в ночь с 5 на 6 февраля. Погибли 20 213 человек, 80 052 человека ранены.
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