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Конькобежка Ангелина Голикова рассказала, почему решила не завершать карьеру

Конькобежка Ангелина Голикова рассказала, почему решила не завершать карьеру
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Бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года конькобежка Ангелина Голикова объяснила, что побудило её не завершать профессиональную карьеру. 31-летняя российская спортсменка подчеркнула, что хочет выиграть золото на Олимпиаде.

«Всю жизнь посвятила конькобежному спорту и являюсь большой фанаткой этого вида, плюс я совсем недавно пробилась в топ. Сейчас возникла ситуация, которая от спортсменов не зависит, но у нас ещё есть много времени до следующей Олимпиады. Можно год переждать, два, даже три, а потом видно будет. У меня есть огромное желание, как и у любого другого спортсмена, однажды выиграть золото Олимпиады, поэтому я осталась.

У нас ситуация немного полегче, чем у представителей летних видов. Им нужно зарабатывать квоты, неизвестно, дадут ли такую возможность. Они находятся в ситуации большого стресса, так как у них на носу уже Олимпиада. В зимних видах всё попроще, потому что у нас Олимпийские игры прошли только недавно, до следующих осталось три года», — приводит слова Голиковой ТАСС.

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