Матыцин: идея создать «сборную беженцев» — это попытка унизить российских спортсменов

Министр спорта России Олег Матыцин отреагировал на заявление министра спорта и туризма Польши Камиля Бортничука, который ранее предложил создать «сборную беженцев», в составе которой на Олимпийских играх 2024 года смогли бы выступать некоторые российские и белорусские спортсмены.



«Это говорит об уровне культуры соответствующего господина Бортничука, непонимании им сути, активном желании внести раскол в единство и о нарушении всех принципов. Это попытка унизить спортсменов. Мне кажется, что этим самым он унизил себя, а не кого-то ещё, в адрес кого он обращался», — приводит слова Матыцина «РИА Новости Спорт».



Напомним, ранее Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с инициативой допустить российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе.

Новость по теме Министр спорта Польши предложил объединить россиян и белорусов в команду беженцев