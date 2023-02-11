«КПРФ» и «Ухта» сыграли вничью во втором матче 13-го тура ЧР по мини-футболу

Завершился второй матч 13-го тура чемпионата России по мини-футболу, в котором столичный «КПРФ» в гостях сыграл вничью с «Ухтой» (6:6).

Первый тайм завершился со счётом 2:2. В начале второго тайма хозяева быстро перехватили инициативу, забив три быстрых мяча, однако гости быстро отыгрались. За три минуты до конца встречи хозяева вышли вперёд. Клуб «КПРФ» в конце матча снял вратаря и в большинстве смог вырвать ничью.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 13-й тур



«КПРФ» (Москва) – «Ухта» — 6:6 (2:2).

Голы: 0-1 Баталья (Асадов), 1-1 Мелконян, 2-1 Бруно, 2-2 Ниязов (Милованов), 3-2 Бруно, 4-2 Парадински, 5-2 Парадински, 5-3 Асадов (Ниязов), 5-4 Крыкун (Милованов), 5-5 Ниязов (Асадов), 6-5 Павлов, 6-6 Ниязов (Асадов).