Яна Батыршина надеется, что президент Франции повлияет на участие России в ОИ-2024

Серебряный призер Олимпийских игр по художественной гимнастике, пятикратная чемпионка мира Яна Батыршина прокомментировала решение министров спорта 35 стран совместно выступить против участия российских и белорусских спортсменов на Олимпийских играх – 2024 в Париже.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что решение о допуске российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду будет принято летом.
«Если честно, меня пугает эта коалиция, которая сейчас собирается. Я тоже об этом читала. Неделю назад мы думали о том, как всё идет неплохо, страны говорили, что не будут объявлять бойкот, — те же, что сейчас. А теперь вдруг — такое объединение стран. Это пугает.
Всё это неспроста делается. Естественно, наших спортсменов не хотят видеть на Олимпийских играх, как и на других соревнованиях. Возможно, президент Франции как-то повлияет на эту историю — Макрон сказал, что летом всё решится. Совсем недавно он говорил, что хочет, чтобы все участвовали: и россияне, и белорусы. Теперь он говорит, что всё определится летом в зависимости от ситуации между Россией и Украиной. Сложно загадывать, но после всех этих новостей ощущения очень нерадостные», — приводит слова Батыршиной «Газета.Ru».
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