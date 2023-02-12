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Президент Германии — о допуске российских атлетов: это должны обсуждать МОК и федерации

Президент Германии — о допуске российских атлетов: это должны обсуждать МОК и федерации
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Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер высказался о предложении Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе.

«Это решение, которое должен принимать Международный олимпийский комитет после консультаций с международными федерациями. Не думаю, что вмешивать сюда политику – это хорошая идея.

Это дискуссия, которая только началась и должна дальше обсуждаться между МОК и федерациями. Учитывая прежние решения, совершенно уверен, что в конечном итоге будут приняты верные решения», — приводит слова Штайнмайера агентство DPA.

Накануне министры спорта 35 стран призвали не допустить участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх – 2024.

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