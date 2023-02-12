Президент Германии — о допуске российских атлетов: это должны обсуждать МОК и федерации

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер высказался о предложении Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе.
«Это решение, которое должен принимать Международный олимпийский комитет после консультаций с международными федерациями. Не думаю, что вмешивать сюда политику – это хорошая идея.
Это дискуссия, которая только началась и должна дальше обсуждаться между МОК и федерациями. Учитывая прежние решения, совершенно уверен, что в конечном итоге будут приняты верные решения», — приводит слова Штайнмайера агентство DPA.
Накануне министры спорта 35 стран призвали не допустить участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх – 2024.
- 12 февраля 2023
-
00:53
- 11 февраля 2023
-
22:49
-
22:37
-
20:37
-
19:59
-
17:32
-
14:55
-
14:09
-
01:54
-
01:18
-
00:06
- 10 февраля 2023
-
22:31
-
22:10
-
21:32
-
21:13
-
21:10
-
20:55
-
19:51
-
19:11
-
18:46
-
18:28
-
18:10
-
16:01
-
15:00
-
14:44
-
14:12
-
14:09
-
12:43
-
12:30
-
10:26
-
00:49
- 9 февраля 2023
-
22:27
-
18:58
-
18:33
-
16:14