25 юных волейболистов погибли в Турции

25 волейболистов в возрасте от 12 до 14 лет погибли в результате обрушения отеля в Адыямане (Турция), которое произошло из-за землетрясения, сообщает Sporx.



Юные спортсмены и спортсменки колледжа из Фамагусты (Северный Кипр) прибыли в Адыяман на волейбольный турнир в сопровождении родителей и тренеров. Делегация состояла из 39 человек. Землетрясение удалось пережить лишь четверым родителям и заместителю директора учебного заведения.



Напомним, 6 февраля в Турции произошла серия землетрясений. У сильнейших толчков была магнитуда 7,8 (из 10). В результате природных катаклизмов произошло обрушение множества зданий на территории Турции. По последним данным, в результате землетрясения погибли больше 20 тысяч человек. Разборы завалов продолжаются.

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