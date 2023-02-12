Олимпийская чемпионка из Германии поделилась мнением об отстранении спортсменов из России

Олимпийская чемпионка по прыжкам в длину Малайка Миамбо в преддверии чемпионата Европы в помещении, который пройдёт в Берлине, прокомментировала недопуск российских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года из-за конфликта на Украине.
«Я считаю правильным, что кто-то рассматривает возможность исключения спортсменов из некоторых стран, если это оправдывается внешними обстоятельствами. Мне жаль отдельных атлетов, но в спорте есть невероятно большая сцена, которая может быть использована для особых целей. Поэтому я считаю правильным ограничить эту сцену для авторитарных режимов», — сказала Миамбо в ходе выступления перед ISTAF в Берлине.
Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что российские и белорусские спортсмены смогут принять участие на Играх исключительно в нейтральном статусе. После слов Баха Олимпийский комитет Украины пригрозил бойкотом соревнований в случае допуска атлетов из России.
- 12 февраля 2023
-
23:41
-
23:39
-
23:04
-
17:34
-
14:31
-
14:14
-
13:37
-
12:56
-
12:46
-
11:51
-
10:00
-
00:53
- 11 февраля 2023
-
22:49
-
22:37
-
20:37
-
19:59
-
17:32
-
14:55
-
14:09
-
01:54
-
01:18
-
00:06
- 10 февраля 2023
-
22:31
-
22:10
-
21:32
-
21:13
-
21:10
-
20:55
-
19:51
-
19:11
-
18:46
-
18:28
-
18:10
-
16:01
-
15:00