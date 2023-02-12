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Олимпийская чемпионка из Германии поделилась мнением об отстранении спортсменов из России

Олимпийская чемпионка из Германии поделилась мнением об отстранении спортсменов из России
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Олимпийская чемпионка по прыжкам в длину Малайка Миамбо в преддверии чемпионата Европы в помещении, который пройдёт в Берлине, прокомментировала недопуск российских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года из-за конфликта на Украине.

«Я считаю правильным, что кто-то рассматривает возможность исключения спортсменов из некоторых стран, если это оправдывается внешними обстоятельствами. Мне жаль отдельных атлетов, но в спорте есть невероятно большая сцена, которая может быть использована для особых целей. Поэтому я считаю правильным ограничить эту сцену для авторитарных режимов», — сказала Миамбо в ходе выступления перед ISTAF в Берлине.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что российские и белорусские спортсмены смогут принять участие на Играх исключительно в нейтральном статусе. После слов Баха Олимпийский комитет Украины пригрозил бойкотом соревнований в случае допуска атлетов из России.

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