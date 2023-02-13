«Канзас-Сити» победил в Супербоуле-2023

В ночь с 12 на 13 февраля состоялся 57-й по счету Супербоул, финальный матч сезона Национальной футбольной лиги, в котором «Канзас-Сити Чифс» одолел «Филадельфию Иглз» со счётом 38:35 (7:7, 7:17, 7:3, 17:8).
«Канзас-Сити Чифс» — «Филадельфия Иглз»:
Всего ярдов набрано: 401 — 319. Пас: 326 — 226, вынос: 75 — 93.
Пас: Джален Хёртс («Филадельфия») – 33/48, 334 ярда, 3 тачдауна, 1 фамбл;
Патрик Махоумс («Канзас-Сити») – 24/35, 235 ярдов, 2 тачдауна, 0 перехватов.
Махоумс был признан самым ценным игроком матча. Теперь он действующий MVP лиги (признан накануне) и MVP Супербоула.
Это третий титул в истории «Канзаса» — ранее они становились чемпионами в 1969-м и 2019-м годах.
Отметим, наряду с финалом Лиги чемпионов Супербоул — самое популярное однодневное спортивное событие в мире. В последние 10 лет решающий матч сезона НФЛ собирает у телеэкранов минимум 100 миллионов американцев. По подсчетам Nielsen, ещё столько же людей смотрят Супербоул по всему миру на онлайн-площадках разной степени легальности.
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