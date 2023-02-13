Делевинь пришла на Супербоул в футболке «концерт Рианны, прерванный футбольным матчем»

В ночь с 12 на 13 февраля состоялся 57-й по счету Супербоул, финальный матч сезона Национальной футбольной лиги, в котором «Канзас-Сити Чифс» одолел «Филадельфию Иглз» со счётом 38:35 (7:7, 7:17, 7:3, 17:8). Британская модель и актриса Кара Делевинь посетила игру. Она пришла на матч с футболкой, на которой было написано «концерт Рианны, прерванный футбольным матчем».

На Супербоуле традиционно выступали звёзды. Певица Рианна исполнила свои композиции на мероприятии.

Патрик Махоумс был признан самым ценным игроком матча. Теперь он действующий MVP лиги (признан накануне) и MVP Супербоула.



Это третий титул в истории «Канзаса» — ранее они становились чемпионами в 1969 и 2019 годах.



Отметим, что наряду с финалом Лиги чемпионов Супербоул — самое популярное однодневное спортивное событие в мире. В последние 10 лет решающий матч сезона НФЛ собирает у телеэкранов минимум 100 миллионов американцев. По подсчётам Nielsen, ещё столько же людей смотрят Супербоул по всему миру на онлайн-площадках разной степени легальности.