На катке ВДНХ состоялся ежегодный флешмоб «Россия за спорт!»

11 февраля на катке ВДНХ — самом большом катке нашей страны — прошёл масштабный флешмоб «Россия за спорт!», который организовала компания ZASPORT, официальный экипировщик олимпийской команды России. В этом году флешмоб был приурочен к вековому юбилею спортивного общества «Динамо».

«Начиная с 2018 года мы проводим флешмоб «Россия за спорт!» на катке ВДНХ. И каждый раз собирается всё больше участников, которые хотят поддержать спортсменов. Сегодня состоялся уже пятый наш флешмоб — его почётными гостями стали легендарные чемпионы из общества «Динамо», которому в 2023 году исполняется 100 лет. Мы гордимся их победами, и для нас большая честь выйти на лёд вместе с ними. Также мы пригласили молодых спортсменов, которые, я уверена, ещё не раз порадуют своими достижениями российских болельщиков», — высказалась о мероприятии основатель бренда ZASPORT Анастасия Задорина.



Механика флешмоба проста: под звуки гимна Российской Федерации участники поднимают над головами белые, синие и красные таблички, из которых складывается импровизированный флаг нашей страны.

Ведущей мероприятия стала олимпийская чемпионка по художественной гимнастике спортсменка московского клуба «Динамо» Ульяна Донскова. Почётными гостями и участниками мероприятия были двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Татарева, олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Ирина Назарова, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Светлана Нагейкина, серебряный призёр Олимпийских игр по спортивной гимнастике Валерий Карасёв, чемпионки мира, Европы и СССР по фехтованию Надежда Арская и Марина Соболева, волейболисты команды «Динамо-Олимп» и многие другие.