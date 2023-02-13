Ирина Винер поддержала позицию главы МОК о невмешательстве правительств стран в спорт

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер поддержала слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о недопустимости вмешательства правительств в спорт. Ранее Бах заявил, что правительства стран не должны решать, кто может участвовать в международных соревнованиях, а кто нет.
«Моё мнение совпадает с мнением Томаса Баха. Поэтому я могу на сегодняшний день приветствовать его заявления, а что он скажет завтра — я не знаю, что ожидать от всего этого сообщества и него самого», — приводит слова Винер «РИА Новости Спорт».
Ранее МОК заявил о готовности рассмотреть возможность допуска российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры — 2024 в нейтральном статусе в случае выполнения ряда условий. Некоторые страны пригрозили бойкотом Олимпиады в случае вынесения данного решения.
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