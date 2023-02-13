Испанка Пена — об игре с Вяхиревой в клубе: оцениваю её как игрока, а не как россиянку

Испанская гандболистка Нереа Пена, выступающая за норвежский клуб «Вайперс Кристиансанд» с россиянкой Анной Вяхиревой, рассказала об отношении к партнёрше по команде.



«Для меня вопрос национальности неважен. Я оцениваю её как игрока, а не как россиянку. Но когда я узнала, что она приезжает, мне было действительно интересно узнать обо всей этой ситуации, и, думаю, я задавала слишком много вопросов», — сказала Пена в интервью на YouTube-канале Вити Кравченко.

Напомним, Вяхирева перешла в «Вайперс Кристиансанд» в июне прошлого года из клуба «Ростов-Дон». Ранее Анна выступала за клубы «Астраханочка» и «Звезда». С 2013 года гандболистка вызывается в национальную команду России. В составе сборной Вяхирева — олимпийская чемпионка (2016).