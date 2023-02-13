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СМИ: МОК настоятельно рекомендовал коалиции стран не требовать отстранения россиян от ОИ

СМИ: МОК настоятельно рекомендовал коалиции стран не требовать отстранения россиян от ОИ
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Международный олимпийский комитет (МОК) настоятельно рекомендовал коалиции стран, выступившей против участия России и Беларуси в Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция), не подписывать совместную декларацию с требованием о недопуске спортсменов до соревнований, сообщает Dagbladet со ссылкой на немецкое издание Spiegel.

По информации Spiegel, накануне МОК разослал специальные письма в национальные олимпийские комитеты стран, чьи министры спорта принимали участие в прошедшем ранее международном саммите.

«Мы настоятельно рекомендуем вам связаться со своим министром, чтобы убедиться, что декларация не подписывается, или, по крайней мере, убедиться, что формулировка максимально отражает мнение олимпийского движения», — якобы, в частности, говорится в данном письме.

Напомним, 10 февраля в Великобритании состоялся международный саммит министров спорта с участием представителей 36 стран. По поступившей в СМИ информации, большинство из посетивших саммит выступили за недопуск россиян и белорусов до Олимпийских игр.

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