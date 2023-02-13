Шубенков: я посвятил спорту всю жизнь, а мне говорят: «Ты хороший парень, но нам не нужен»

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами, российский легкоатлет Сергей Шубенков высказался о риске пропустить Олимпийские игры – 2024 в Париже (Франция) из-за международного бана.

Олимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа. Ранее МОК выступил с инициативой допустить российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе. Она вызвала у ряда представителей стран отрицательную реакцию.

«Как атлет я посвятил этому виду спорта всю свою жизнь и всегда выполнял свою работу. И мне сейчас говорят: «Ты хороший парень, но ты нам не нужен». Многое будет зависеть от того, как себя в этой ситуации поведёт World Athletics. И там, конечно, всё не так радужно», — приводит слова Шубенкова Reuters.