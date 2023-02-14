Исполнение гимна темнокожих перед Супербоулом вызвало скандал в соцсетях

Исполнение перед Супербоулом в НФЛ национального гимна темнокожего населения США «Поднимите каждый голос и пойте» вызвало горячие дебаты в социальных сетях, сообщает Daily Mail. Песня прозвучала перед Супербоулом уже третий год подряд, но впервые в живом исполнении на стадионе. Её спела звезда комедийного сериала «Начальная школа Эббота» Шерил Ли Ральф.
57-й по счёту Супербоул состоялся в ночь с 12 на 13 февраля. В финальном матче сезона НФЛ «Канзас-Сити Чифс» одолел «Филадельфию Иглз» со счётом 38:35 (7:7, 7:17, 7:3, 17:8). Впервые в истории квотербеки обеих команд-финалистов были темнокожими.
Песня «Поднимите каждый голос и пойте», которая была признана NAACP национальным гимном темнокожих в 1917 году, была призвана объединить страну. Однако получилось наоборот. Половина болельщиков заявила в комментариях, что у США только один гимн. (К слову, официальный гимн США также был исполнен перед матчем). Их оппоненты писали, что гимн темнокожего населения был написан как раз в ответ тем, кто возражает против расового равноправия в стране.
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