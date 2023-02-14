В ВФВ рассказали, сколько получили за трансфер 5 волейболисток сборной России во Францию

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко рассказал, сколько организация получила за трансфер молодых спортсменок в «Волеро».

Во французский клуб уехали пять россиянок: четыре вместе и одна — следом. Это 23-летняя Анна Котикова, 20-летние Вита Акимова и Елизавета Кочурина, 18-летние Виктория Кобзарь и Алина Попова.

«Есть трансферные суммы, которые выплачиваются внутри одной конфедерации. Европейская конфедерация волейбола (ЕКВ) составила на всех спортсменов трансферные суммы согласно своему калькулятору. Условно, весь мир делится на пять категорий. Первая – высшая. Если волейболист из первой категории, то трансфер рассчитывается по этому калькулятору. Это где-то € 3,9 тысячи за одного игрока», — сказал Ярёменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.



Уточним, что € 3,9 тыс. — это сумма за трансферный сертификат, которая выплачивается непосредственно ВФВ. Соответственно, за пятерых волейболисток федерация получила € 19,5 тыс.