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Ирина Винер: с удовольствием примем участие в Азиатских играх

Ирина Винер: с удовольствием примем участие в Азиатских играх
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер отреагировала на новость о том, что Федерация спортивной гимнастики России уже получила приглашение на Азиатские игры и заинтересована в участии.

Ранее стало известно, что МОК планирует вернуть российских спортсменов на международные турниры в нейтральном статусе и приветствует их участие в азиатских соревнованиях.

«Если спортивная гимнастика получила приглашение, то и художественная, скорее всего, тоже. Пока точно не знаю, какие виды гимнастики были приглашены. Но мы с удовольствием примем участие в Азиатских играх.

Я всегда была за участие в Азии, поэтому мы с большим увлечением будем готовиться к соревнованиям. Если всё сложится, то мы поедем», — приводит слова Винер Sport24.

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