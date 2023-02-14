Ирина Винер: с удовольствием примем участие в Азиатских играх

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер отреагировала на новость о том, что Федерация спортивной гимнастики России уже получила приглашение на Азиатские игры и заинтересована в участии.
Ранее стало известно, что МОК планирует вернуть российских спортсменов на международные турниры в нейтральном статусе и приветствует их участие в азиатских соревнованиях.
«Если спортивная гимнастика получила приглашение, то и художественная, скорее всего, тоже. Пока точно не знаю, какие виды гимнастики были приглашены. Но мы с удовольствием примем участие в Азиатских играх.
Я всегда была за участие в Азии, поэтому мы с большим увлечением будем готовиться к соревнованиям. Если всё сложится, то мы поедем», — приводит слова Винер Sport24.
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