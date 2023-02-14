Латынина: меня выписали из больницы, чувствую себя не ахти, но дома приглядывают

Девятикратная олимпийская чемпионка Лариса Латынина высказалась о своём состоянии.

«Со мной всё хорошо, из больницы выписали. Чувствую себя сейчас не ахти, но за мной дома тоже приглядывают, поэтому не волнуйтесь. Спасибо всем, кто переживал», — приводит слова Латыниной Sport24.

Напомним, сообщения о госпитализации 88-летней Латыниной появились накануне Нового года. После праздничных выходных друзья и коллеги легендарной гимнастки разошлись во мнениях о причинах её нахождения в больнице. Старший тренер сборной России Валентина Родионенко заявляла, что Латынина перенесла сердечный приступ и даже инфаркт, а двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова утверждала, что Латынина госпитализирована для планового осмотра.