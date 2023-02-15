«Белогорье» уступило казанскому «Зениту» в 23-м туре мужской Суперлиги по волейболу

Завершился игровой день 23-го тура чемпионата России по волейболу сезона-2022/23 среди мужчин. В центральной встрече «Белогорье» (Белгород) потерпело поражение от казанского «Зенита» — 1:3 (25:22, 18:25, 21:25, 16:25).
Кемеровский «Кузбасс» на своей площадке в трёх сетах уступил новосибирскому «Локомотиву» — 0:3 (20:25, 20:25, 15:25). Московское «Динамо» в гостях расправилось с «Югрой» из Нижневартовска — 3:0 (25:18, 25:15, 27:25), а питерский «Зенит» уверенно обыграл ленинградское «Динамо» (25:18, 25:15, 25:14).
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Предварительный этап. 23-й тур
«Белогорье» (Белгород) — «Зенит» (Казань) — 1:3 (25:22, 18:25, 21:25, 16:25).
«Кузбасс» (Кемерово) — «Локомотив» (Новосибирск) — 0:3 (20:25, 20:25, 15:25).
«Югра» (Нижневартовск) — «Динамо» (Москва) — 0:3 (18:25, 15:25, 25:27).
«Зенит» (Санкт-Петербург) «Динамо-ЛО» — 3:0 (25:18, 25:15, 25:14).
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