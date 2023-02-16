Тренер «Канзас-Сити Чифс» угрожал тем, кто собирался на выступление Рианны на Супербоуле

Квотербек команды «Канзас-Сити Чифс» Патрик Махоумс рассказал, как тренер команды Энди Рид угрожал отправить на скамейку любого игрока команды, который выйдет из раздевалки, чтобы посмотреть шоу Рианны в перерыве Супербоула-2023.
«Я слышал, что это было крутое выступление. Тренер Рид сказал нам: «Если вы идёте смотреть выступление, то просто идите. Но остальную часть игры вы не сыграете», — приводит слова Махоумса USA Today.
Финальный матч сезона Национальной футбольной лиги завершился победой «Канзас-Сити Чифс», который одолел «Филадельфию Иглз» со счётом 38:35 (7:7, 7:17, 7:3, 17:8). Махоумс был признан самым ценным игроком матча. Теперь он действующий MVP лиги (признан накануне) и MVP Супербоула. Это третий титул в истории «Канзаса» — ранее они становились чемпионами в 1969 и 2019 годах.
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