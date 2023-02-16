Всемирная федерация тхэквондо готова допустить российских спортсменов начиная с апреля

Президент Всемирной федерации тхэквондо Чо Чон Вон допустил возвращение российских и белорусских спортсменов на международные турниры под эгидой федерации в случае рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).

«МОК проведёт более подробное обсуждение данной темы на исполкоме, который состоится в конце марта. При его определённых результатах мы сможем разрешить российским и белорусским атлетам участвовать в соревнованиях под нашей эгидой начиная с апреля», — цитирует Чо Чон Вона Yonhap.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что российские и белорусские спортсмены смогут принять участие на предстоящих Играх, но исключительно в нейтральном статусе.