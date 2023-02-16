Министр спорта Польши пригрозил бойкотом Олимпиады-2024 в случае допуска на неё россиян

Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук оценил возможность бойкотировать летние Олимпийские игры – 2024 в Париже (Франция) в случае допуска на них российских и белорусских спортсменов.
«Бойкот, конечно, является самой сильной картой, которую мы имеем. Мы как поляки говорим, что мы должны быть потенциально готовы к применению этого аргумента, на рассмотрение такого сценария, мы сейчас уже не можем его исключить, но только в ситуации, когда все другие движения, попытки переговоров, компромиссные предложения не встретят понимания МОК. У нас ещё есть время до Олимпийских игр в Париже», — приводит слова Бортничука «РИА Новости Спорт».
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) настоятельно рекомендовал коалиции стран, выступившей против участия России и Беларуси в Олимпийских играх – 2024, не подписывать совместную декларацию с требованием о недопуске спортсменов до соревнований.
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