ЦСКА одержал 28-ю победу подряд в женской гандбольной Суперлиге

Завершились три матча чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги. Встречались команды сильнейшей группы А.

Лидер соревнований московский ЦСКА на выезде обыграл тольяттинскую «Ладу» со счётом 37:29, одержав 28 победу подряд. Самой результативной в составе ЦСКА стала Карина Сабирова, забившая семь мячей. Шесть раз отличилась Альбина Мурзалиева, по пять – Полина Горшкова, Елена Михайличенко и Антонина Скоробогатченко.



«Ростов-Дон» сохранил второе место в турнирной таблице, на выезде одолев идущую на третьей позиции «Астраханочку – 25:23.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Группа А

«Астраханочка» — «Ростов-Дон» — 23:25 (16:14).

«Лада» (Тольятти) – ЦСКА (Москва) – 29:37 (12:18).

«Звезда» (Московская область) – «Динамо-Синара» (Волгоград) – 26:26 (10:13).