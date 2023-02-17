Непомнящий сыграл вничью с Абдусатторовым на старте турнира в Дюссельдорфе

В Дюссельдорфе завершился первый тур супертурнира WR Chess Masters. Три из пяти партий завершились победой одного из гроссмейстеров. Россиянин Андрей Есипенко в упорной борьбе белыми фигурами переиграл Винсента Каймера. Партия длилась 101 ход. Ян Непомнящий и Нодирбек Абдусатторов согласились на ничью после 19 ходов.
Результаты партий 1-го тура
Ян Непомнящий – Нодирбек Абдусатторов 0,5:0,5
Уэсли Со – Ян-Кшиштоф Дуда 1:0
Аниш Гири – Гукеш Доммараджу 0,5:0,5
Левон Аронян – Рамешбабу Прагнанандха 1:0
Андрей Есипенко – Винсент Каймер 1:0
Положение после 1-го тура
1-3. Уэсли Со, Левон Аронян, Андрей Есипенко — по 1.
4-7. Ян Непомнящий, Аниш Гири, Нодирбек Абдусатторов, Доммараджу Гукеш — по 0,5.
8-10. Ян-Кшиштоф Дуда, Винсент Каймер, Рамешбабу Прагнанандха — по 0.
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