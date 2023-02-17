«Меня взвешивали, как корову». Волейбольный судья — о несоответствии стандартам

Волейбольный арбитр итальянской Серии B Мартина Скавелли приняла решение покинуть Итальянскую федерацию волейбола из-за нападок по поводу несоответствия стандартам. Мартина превысила нормативные значения индекса массы тела и окружности живота, из-за этого её хотели понизить до судейства региональных соревнований.
«Я устала от того, что меня измеряют и взвешивают, как корову! Спорт должен объединять, а не разделять. Я не хочу, чтобы на меня нападали из-за нескольких сантиметров или нескольких килограммов.
Как это повлияет на судейство, ведь в волейболе судья не бегает по площадке, как в футболе?
Я говорю «хватит» от себя и от имени всех тучных людей. Хватит ограничений. Хватит системы, которая не учитывает, вызваны ли лишние килограммы проблемами со здоровьем или жизненными ситуациями. Отныне моя борьба с дискриминацией начинается», — написала Скавелли на своей странице в социальной сети.
- 17 февраля 2023
-
12:15
-
10:55
-
00:34
- 16 февраля 2023
-
22:02
-
19:57
-
15:35
-
12:47
-
12:38
-
10:48
-
01:18
- 15 февраля 2023
-
21:20
-
16:15
-
16:04
-
15:38
-
09:43
- 14 февраля 2023
-
20:24
-
16:47
-
14:09
-
13:40
-
11:54
-
11:47
-
11:35
-
11:20
-
10:19
-
10:17
-
01:02
- 13 февраля 2023
-
21:41
-
21:27
-
21:15
-
20:46
-
20:40
-
20:25
-
20:08
-
19:57
-
19:31