«Меня взвешивали, как корову». Волейбольный судья — о несоответствии стандартам

Волейбольный арбитр итальянской Серии B Мартина Скавелли приняла решение покинуть Итальянскую федерацию волейбола из-за нападок по поводу несоответствия стандартам. Мартина превысила нормативные значения индекса массы тела и окружности живота, из-за этого её хотели понизить до судейства региональных соревнований.

«Я устала от того, что меня измеряют и взвешивают, как корову! Спорт должен объединять, а не разделять. Я не хочу, чтобы на меня нападали из-за нескольких сантиметров или нескольких килограммов.

Как это повлияет на судейство, ведь в волейболе судья не бегает по площадке, как в футболе?

Я говорю «хватит» от себя и от имени всех тучных людей. Хватит ограничений. Хватит системы, которая не учитывает, вызваны ли лишние килограммы проблемами со здоровьем или жизненными ситуациями. Отныне моя борьба с дискриминацией начинается», — написала Скавелли на своей странице в социальной сети.