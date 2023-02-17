Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Меня взвешивали, как корову». Волейбольный судья — о несоответствии стандартам

«Меня взвешивали, как корову». Волейбольный судья — о несоответствии стандартам
Аудио-версия:
Комментарии

Волейбольный арбитр итальянской Серии B Мартина Скавелли приняла решение покинуть Итальянскую федерацию волейбола из-за нападок по поводу несоответствия стандартам. Мартина превысила нормативные значения индекса массы тела и окружности живота, из-за этого её хотели понизить до судейства региональных соревнований.

«Я устала от того, что меня измеряют и взвешивают, как корову! Спорт должен объединять, а не разделять. Я не хочу, чтобы на меня нападали из-за нескольких сантиметров или нескольких килограммов.

Как это повлияет на судейство, ведь в волейболе судья не бегает по площадке, как в футболе?

Я говорю «хватит» от себя и от имени всех тучных людей. Хватит ограничений. Хватит системы, которая не учитывает, вызваны ли лишние килограммы проблемами со здоровьем или жизненными ситуациями. Отныне моя борьба с дискриминацией начинается», — написала Скавелли на своей странице в социальной сети.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023