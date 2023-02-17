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Эфиоп Ламеха Гирма побил мировой рекорд в беге на 3000 метров, который держался 25 лет

Серебряный призёр Олимпийских игр в Токио Ламеха Гирма из Эфиопии установил мировой рекорд в беге на 3000 метров в помещении.

На этапе World Athletics Indoor Tour Gold, который прошёл в Льевене (Франция), Гирма финишировал с результатом 7.23,81. Предыдущий рекорд был установлен в 1998 году в Будапеште кенийцем Даниэлем Команом (7.24,90).

Отметим, что финишировавший в Льевене вторым бронзовый призёр чемпионата мира испанец Мохамед Катир также превзошёл достижение Комана, показав результат 7.24,68, который стал рекордом Европы.

World Athletics Indoor Tour Gold. Льевен (Франция)

Мужчины. 3000 метров

1. Ламеха Гирма (Эфиопия) – 7.23,81 (мировой рекорд).

2. Мохамед Катир (Испания) – 7.24,68 (рекорд Европы).

3. Якоб Кроп (Кения) – 7.31,35 (личный рекорд).