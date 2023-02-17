Президент World Athletics: допуск россиян возможен только после решения проблем с допингом

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу сообщил, что обсуждение возможности допуска российских легкоатлетов в нейтральном статусе пройдёт только после того, как станет ясно, что российская лёгкая атлетика решила допинговые проблемы.

Совет будет обсуждать «дорожную карту» восстановления, а конкретно — вопиющую атаку на целостность нашего спорта через допинг. Только на основе этой дискуссии мы перейдём ко второму вопросу. В феврале прошлого года совет вынес решение о ситуации на Украине и невозможности украинских спортсменов из-за этого выступать полноценно, сохраняя целостность спорта, которую мы требуем на наших соревнованиях. Совет решил, что немыслимо, чтобы в этой ситуации российские спортсмены могли соревноваться.

Поэтому совет примет решение о том, сохраняется ли та позиция World Athletics, которую мы определили в феврале. Насколько я понимаю, пока принципы остаются в силе», — приводит слова Коу Reuters.

Ранее в Международном олимпийском комитете призвали рассмотреть возможность возвращения российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе.