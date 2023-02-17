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Российская всадница Мария Маденова сменила спортивное гражданство на палестинское

Российская всадница Мария Маденова сменила спортивное гражданство на палестинское
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Мастер спорта международного класса по конному спорту Мария Маденова в конце января сменила российское спортивное гражданство на палестинское.

«Международная федерация конного спорта (FEI) официально одобрила заявку Марии Маденовой на получение спортивного гражданства Палестины 31 января 2023 года. Изменение спортивного гражданства вступает в силу немедленно и применяется в соответствии со статьёй 119 общего регламента FEI, а также подпадает под действие статьи 606.1.4 регламента FEI по конному спорту на Олимпийских играх», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы FEI.

26-летняя Мария Маденова входила в состав сборной России по конкуру, в её активе есть несколько побед на международных турнирах.

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