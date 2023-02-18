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Финский тренер годами приставал к своим волейболисткам

Финский тренер годами приставал к своим волейболисткам
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Известный финский волейбольный тренер Вилле Калиомяки был отстранён от работы в начале года после опубликованного расследования насчёт поведения тренера. Согласно записям расследования тренер годами вёл себя неподобающим образом по отношению к девушкам своей команды, сообщает Ilta-Sanomat.

Вилле Калиомяки являлся многолетним тренером финской команды по женскому волейболу из города Хямеэнлинна (Финляндия). Начиная с 2000 года «Хямеэнлинна» завоевала 10 местных чемпионств и 11 медалей на прочих турнирах.

Отстранение в начале года произошло из-за сообщения о том, что тренер нередко любил комментировать внешность и отдельные части тела своих игроков. По новой информации, помимо словесных домогательств, тренер позволял себе ещё и неподобающие прикосновения.

Финская волейболистка Элина Саломяки, игравшая в «Хямеэнлинне» в сезоне-2009/2010, рассказала, что чуть не закончила карьеру из-за финского специалиста. По её словам притеснения Калиомяки носили нередко и физический характер. Тренер мог прямо во время тренировки касаться интимных частей тела девушек.

Элина Саломяки объяснила, что поделилась подробностями травмирующего опыта ради того, чтобы защитить других девушек от подобных случаев.

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