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Олимпийский чемпион по волейболу Ильиных дисквалифицирован на два года за пробу 2013 года

Олимпийский чемпион по волейболу Ильиных дисквалифицирован на два года за пробу 2013 года
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Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко сообщил, что олимпийский чемпион Игр в Лондоне Дмитрий Ильиных получил двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

«Он вместе с Дмитрием Мусэрским проходил по списку Родченкова. Но Мусэрский решил в итоге пойти на соглашение, в отличие от Ильиных. Поэтому первый уже играет, а второго только недавно дисквалифицировали на 24 месяца — через полтора года после начала слушания дела. Медали Олимпиады-2012 Ильиных точно не лишится, так как проба, из-за которой вынесли наказание, была взята на чемпионате России 2013 года», — приводит слова Ярёменко ТАСС.

Напомним, в указанный период Ильиных стал чемпионом Европы и выиграл Универсиаду в Казани. В 2021 году волейболист завершил профессиональную карьеру и стал спортивным директором ВК «Белогорье».

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