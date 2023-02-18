Видео: рекордсменка мира лидировала на ЧМ по кроссу, но упала в обморок на финишной прямой

Серебряный призёр чемпионата мира – 2019 в беге на 10 000 метров, многократная чемпионка мира по кроссу эфиопка Летесенбет Гидей упала в обморок за несколько десятков метров до финиша чемпионата мира – 2023 по кроссу.

Трагичности моменту добавляет тот факт, что Гидей уверенно лидировала к финишному моменту. Однако, когда её обошла кенийка Агнес Чебет, Гидей упала в обморок. К ней подбежал один из представителей организационного комитета и помог встать. За помощь из зала результат Гидей не засчитали. Чемпионкой мира в итоге стала Чебет.

24-летняя Гидей является четырёхкратной рекордсменкой мира. Она поставила рекорды на дистанциях 5000 м, 10000 м, а также на дистанции 15 км на шоссе и в полумарафоне.