Видео: рекордсменка мира лидировала на ЧМ по кроссу, но упала в обморок на финишной прямой
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Серебряный призёр чемпионата мира – 2019 в беге на 10 000 метров, многократная чемпионка мира по кроссу эфиопка Летесенбет Гидей упала в обморок за несколько десятков метров до финиша чемпионата мира – 2023 по кроссу.
Трагичности моменту добавляет тот факт, что Гидей уверенно лидировала к финишному моменту. Однако, когда её обошла кенийка Агнес Чебет, Гидей упала в обморок. К ней подбежал один из представителей организационного комитета и помог встать. За помощь из зала результат Гидей не засчитали. Чемпионкой мира в итоге стала Чебет.
24-летняя Гидей является четырёхкратной рекордсменкой мира. Она поставила рекорды на дистанциях 5000 м, 10000 м, а также на дистанции 15 км на шоссе и в полумарафоне.
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