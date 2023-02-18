Волейболистки московского «Динамо» обыграли «Тулицу» и лидируют в Суперлиге

Завершились матчи игрового дня в чемпионате России по волейболу среди женских команд Суперлиги. Лидер соревнований московское «Динамо» на своей площадке обыграло «Тулицу» со счётом 3:0 (25:16, 25:18, 26:24). «Динамо-Метар» на выезде нанесло поражение «Минчанке» — 3:0 (25:19, 25:18, 25:19).
Московское «Динамо» с 18 победами и 54 очками возглавляет турнирную таблицу. «Динамо-Метар» с 13 победами и 41 очком располагается на пятой позиции. «Тулица» с 12 победами и 34 очками – шестая.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Предварительный этап. 20-й тур
«Минчанка» (Беларусь) – «Динамо-Метар» (Челябинск) – 0:3 (19:25, 18:25, 19:25).
«Липецк» – «Енисей» (Красноярск) – 2:3 (16:25, 18:25, 25:22, 25:19, 12:15).
«Спарта» (Нижний Новгород) – «Динамо» (Краснодар) – 3:1 (14:25, 25:20, 25:23, 25:19).
«Динамо» (Москва) – «Тулица» (Тульская обл.) – 3:0 (25:16, 25:18, 26:24)
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